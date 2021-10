Koeman: "Puede ser que los equipos que estén delante nuestra tengan plantillas más equilibradas"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, calificó de "increíble" que perdiesen este miércoles ante el Rayo Vallecano y dejó claro tanto que no le parecía "justo" el marcador como que su equipo había demostrado estar "a buen nivel".

"Nos hemos encontrado un equipo que nos ha presionado mucho, pero creo que fuimos superiores y viendo las oportunidades que hemos tenido y las que han tenido ellos, el resultado no ha sido justo, pero no lo podemos cambiar", remarcó Koeman en rueda de prensa tras el partido.

???? Koeman:



?? “¿Candidatos a ganar @LaLiga? Quedan muchos partidos. Estoy muy preocupado por la efectividad, no por el juego”



?? @partidazocope@tjcopepic.twitter.com/MOFkGTXDUv — Carlos Ganga (@CarlosGangaG) October 27, 2021

El preparador blaugrana, que zanjó con un "no sé" la cuestión sobre si este resultado afectaría a su futuro en el banquillo, cree que su equipo "ha demostrado hoy y ante el Real Madrid de estar a buen nivel". "Pero no es suficiente, lo que cuenta es el resultado y son dos partidos perdidos, aunque es increíble que perdiésemos hoy", reiteró.

"El partido que hemos perdido no es por actitud ni por juego, creo que ellos no han tenido enfrente un equipo que les haya hecho tantas oportunidades, ha sido cuestión de no marcar", añadió el neerlandés, que recordó que tiene "jugadores que pueden marcar goles". "Agüero siempre ha sido goleador y Memphis lleva años marcando entre 15 y 20 goles", advirtió.

Para Koeman, el estar ya tan abajo en la clasificación significa que no están "bien". "El equipo ha bajado en el equilibrio en plantilla, hemos perdido jugadores de muchísima efectividad y en los últimos años los equipos de arriba se han reforzado y nosotros no hemos podido y eso cuenta, no en este partido porque a pesar de las bajas hemos hecho un buen partido", señaló.

En este sentido, tampoco quiso opinar sobre si todos los equipos que ahora están delante del suyo en la clasificación poseen una mejor plantilla. "No sé, no conozco bien a sus jugadores, pero sí es verdad que ellos tienen plantillas mas equilibradas, puede ser que más físico, pero hemos demostrado en varios partidos esta temporada que podemos competir con ellos. También puede ser que tengamos mala suerte, lesiones, pero son excusas", aseguró.

Finalmente, el entrenador del FC Barcelona no da por perdida la Liga. "Quedan muchos partidos por delante. Claro que estoy preocupado por nuestro juego porque hemos creado y jugado a buen nivel, pero eso en España no cuenta porque es 1-0", sentenció.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ESTA NOCHE NO HABRÁ DECISIÓN SOBRE EL FUTURO DE KOEMAN

Como ha informado Helena Condis en 'Tiempo de Juego', la directiva del Barcelona no tomará en caliente ninguna decisión sobre el técnico neerlandés, pero no se descarta en las próximas horas.

Hay mucho malestar en la directiva y están cabreados por la imagen del equipo en Vallecas. En el palco se habalaba incluso de "tormenta ya insostenible".

El presidente blaugrana, Joan Laporta, se encontraba abatido en el autocar e incluso el técnico culé ya se vio en rueda de prensa como un entrenador derrotado.

Según fuentes del Barça esta noche NO se tomará una decisión sobre el futuro de Koeman. Hoy en caliente, no. Aunque había rúnrún en el palco de Vallecas porque la situación -el “temporal”- se ve por muchos en el Club como “insostenible…” @tjcope@partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) October 27, 2021