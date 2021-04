Koeman: "Hay cosas más importantes que las amenazas de la UEFA"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que "hay cosas más importantes que las amenazas de la UEFA", en concreto de su presidente Aleksander Ceferin, quien dijo que si el conjunto azulgrana y el Real Madrid siguen diciendo que pertenecen a la Superliga Europea entonces no podrán jugar la Liga de Campeones.

Además, consideró que "estas posibles sanciones" no harán "cambiar mucho" temas como la renovación de Leo Messi o los fichajes de cara a la temporada que viene.

El técnico holandés, que dijo "contar con la confianza de Laporta", volvió a insistir en que se ve "entrenando al Barça la próxima temporada".

Koeman: "El presidente siempre, desde el primer día me ha demostrado su apoyo, su confianza y hasta que no haga lo contrario sigue diciendo esto. En principio me veo como entrenador para la próxima temporada y tengo contrato. Sino es así, tenemos que hablar"