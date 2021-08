Koeman: "No estoy descontento con el resultado"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció lo difícil del partido que planteó el Athletic Club este sábado en el 1-1 en San Mamés, donde destacó la calidad y adaptación que demostró Memphis, aunque pudo sacar también los tres puntos.

"Ha sido un gran partido, nos complicamos demasiado al principio del partido. Ellos apretaron mucho y bien. Hay que saber cuándo sí se puede jugar en corto. Faltó un poco de tranquilidad", dijo en rueda de prensa después de la segunda jornada de LaLiga Santander.

"Ellos tuvieron más oportunidades en la primera parte, marcamos un gol, no sé si es falta. Hay que destacar la actitud del equipo y la reacción tras ir perdiendo. Tuvimos ocasiones para ganar el partido, un empate es justo. He visto un Athletic jugando muy bien, jugando así es un campo muy complicado y por eso no puedo estar descontento con el resultado", añadió.

El preparador culé fue preguntado por De Jong y Memphis, los dos artífices de la reacción del Barça para empatar e incluso poder ganar en los últimos 15 minutos. "Ha sido importante su juego en la segunda parte. Rompe líneas y sabemos que es un jugador de mucha calidad. Nos da mucho en su rapidez con balón. Ha hecho un gran partido", dijo sobre el centrocampista.

"Es un gran jugador por eso le hemos fichado. Llevo tiempo con él y no es sorpresa que en poco tiempo ha demostrado su calidad. Lástima por la otra oportunidad del 1-2, pero en poco tiempo está adaptado a nuestra manera de jugar. Cuando llegas a un equipo como el Barcelona hay que tener personalidad", añadió sobre el delantero.

Además, Koeman apuntó que no cree que la lesión de Piqué sea grave y que el día anterior entrenó sin problemas, y tuvo que hablar de nuevo de no tener a Leo Messi. "No me gusta siempre hablar del mismo, pero claro, es el mejor jugador del mundo, donde el contrario tiene más miedo si está o si no está. La primera parte perdimos balones, se nota. Lo sabemos y no se puede cambiar", apuntó.

El técnico culé habló de un Eric Garcia que tuvo un partido complicado, terminó expulsado, que jugó tras conocer el fallecimiento de su abuelo. "Es un gran profesional, jugó a pesar de la pérdida de su abuelo, lástima por esa pérdida de balón en el último minuto. Estamos contentos con él y deseamos lo mejor en su situación personal", terminó.