Koeman: “No estamos contentos con nuestro campeonato, hemos perdido partidos que no se pueden perder”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que no entiende las críticas por buscar amarrar el triunfo ante el Levante en los últimos minutos y ha señalado que, con la situación actual, se debe aceptar el hecho de no "poder ganar todo".

"La presión es muy fuerte aquí, todo el mundo exige ganarlo todo, la situación ahora es diferente en el club y tienes que aceptar que no puedes ganarlo todo", manifestó en rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, actual líder de LaLiga.

Así, puede entender a los críticos en caso de mala racha de derrotas, pero no entiende que se le critique por amarrar tres puntos. "El otro día se me criticó por poner un tercer central en los últimos minutos, y eso no lo entendí porque queríamos ganar", apuntó sobre el triunfo ante el Levante.

"Quiero que el equipo mejore y logre mejores resultados en LaLiga. Hemos tenido lesiones de gente importante. Siempre hay cierta influencia, pero tenemos que ser más regulares. Estamos entrenando cosas, aunque tampoco podemos hacerlo mucho por el calendario", argumentó.

"En general, no podemos estar contentos con nuestra trayectoria en el campeonato. Hemos perdido partidos que no se pueden perder. Pero hay que ver al equipo, que trabaja, el resultado del otro día fue muy importante, en un partido complicado. Faltó cosas pero la actitud fue muy buena, ojalá esos tres puntos nos den tranquilidad para mañana", comentó.

Ahora, con esos tres puntos (1-0) y esa confianza, espera superar a la Real Sociedad. "Es muy buen equipo. Se nota que llevan varias temporadas juntos. Futbolísticamente me gusta como juegan. Acepto que tenemos que estar muy bien, confiados y tener balón para hacer daño y crear ocasiones", destacó del rival.

En parte, cree que la buena trayectoria de la Real Sociedad es por su entrenador, Imanol Alguacil. "Tienen un sistema de juego que deja a gente buena con el balón, quieren presionar y jugar también desde atrás. Tienen cosas que me gustan, pero tenemos argumentos para complicar la vida a la Real, que tiene una buena trayectoria en los últimos años", aportó.

"Están arriba por los resultado que han hecho, y sacan muchos puntos fuera de casa. También juegan la Liga Europa, tienen calendario apretado, pero van a luchar. Hasta dónde puedan llegar dependerá también del resto de equipos", añadió.

Opina, sobre el partido, que será "más abierto" que el del Levante. "Vi el partido del año pasado, tuvieron sus oportunidades de ganar y fue un duelo abierto. Somos dos equipos que quieren el balón, y presionar, espero un partido abierto y bonito", auguró del duelo en el Camp Nou frente a los 'txuri-urdines'.

Por otro lado, alabó a Leo Messi, que podría igualar los 643 goles que marcó Pelé con el Santos y, en caso de doblete, ser el jugador con más goles marcados en un mismo club. "Son cifras impresionantes. No vamos a tener un jugador en este club que dé tanta efectividad. Por eso es el número 1 y sigue siendo muy importante para este equipo, que depende mucho de él. Es increíble lo que ha hecho", se sinceró.