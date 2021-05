Kiko Olivas se agarra a la salvación: "Tras una temporada tan dolorosa, algo bueno tiene que pasar"

El jugador del Real Valladolid, Kiko Olivas, se aferra a la "esperanza" de seguir en Primera división la próxima temporada y aspira a ganar este sábado al Atlético de Madrid y que Athletic y Valencia hagan lo propio con Elche y Huesca, aunque es consciente de la dificultad de la empresa.



Según ha asegurado este miércoles, en rueda de prensa telemática, "es importante olvidar lo sucedido hasta ahora, tener toda la atención puesta en el partido ante el Atlético de Madrid y pelear hasta el final, porque toda la temporada está en juego en este partido", una situación que no se esperaban.



"El ánimo es pensar que queda una posibilidad, tras una semana muy dura, porque teníamos muchas expectativas puestas en el partido ante la Real Sociedad, pero hay que ir a por todas, porque el Atleti se juega mucho, pero nosotros nos jugamos más, y hay que sacar la fuerza y todo lo que tengamos dentro", ha añadido.

"Algo bueno tiene que pasar"

Kiko Olivas, quien ha estado meses apartado de los terrenos de juego a causa de una grave lesión, ha reconocido que ha "sufrido mucho" personalmente, por "no poder ayudar al equipo y tener que ver los partidos desde fuera, con esa impotencia de no estar ahí" y por ello espera que "este año termine con una buena noticia".



En su opinión, "ha habido partidos que se decidieron por pequeños detalles, últimas jugadas que harían que hoy se hablara de otra cosa, pero los puntos sumados son los que son y no puede haber excusas, sino mirar lo que se ha hecho mal y tratar de echar el resto el sábado".



"No quiero pensar en el descenso, porque después de una temporada tan dolorosa, algo bueno tiene que pasar, y por eso no me rindo y confío aun en el milagro. Esa es la esperanza que tengo y, aunque es cierto que los ánimos están bajos, después del anterior encuentro, si el sábado no salimos con optimismo, mejor no jugamos", ha dicho.



En este sentido, ha advertido de que ha "sufrido mucho para llegar al final con opción de jugar un último partido" y, por tanto, no se va a "venir abajo" por el hecho de que la posibilidad de lograr ganar sea difícil y de que no solo dependa de ellos poder mantenerse en Primera.



Cree que no tiene sentido "hacer acertijos sobre qué habría pasado si se hubiera cambiado de entrenador, porque eso depende de los que mandan y optaron porque todo siguiera igual hasta el final", y ha señalado que él tiene un año más de contrato y quiere "quedarse en Primera", algo por lo que va a luchar hasta el último momento.

Sobre el presidente Ronaldo Nazario

Respecto al presidente del club, Ronaldo Nazário, ha comentado que "él siempre ha mantenido la misma línea con el equipo y ha transmitido apoyo incondicional" y, el hecho de que no acudiera a presenciar el partido a San Sebastián no es relevante, puesto que "cuando se sale al campo nadie se fija en quién está y en quién no".

Kiko Olivas ha mostrado su confianza en que el Valencia gane al Huesca, "porque viene de una dinámica muy buena" y el Athletic se imponga al Elche, "porque es un club histórico y dudo que quiera acabar con derrota esta temporada", a lo que se añadiría la victoria del Real Valladolid ante el conjunto rojiblanco.

Por último, en cuanto a posibles primas a los equipos implicados en el título o los descensos, ha apuntado que "ya bastante" tienen con lo suyo "como para pensar que vaya a haber primas por ahí". "A nosotros nos da igual, y no queremos saber nada del tema", ha zanjado.