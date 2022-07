Kessie sorprende por su pasividad en su presentación

El nuevo jugador del Barça, Franck Kessie, explicó que su “sueño es hacer una carrera como la de Yaya Touré”, un futbolista que también jugó en el conjunto azulgrana y con el que compartió vestuario en la selección de Costa de Marfil.

“Tengo ganas de demostrar las cosas que soy capaz de hacer y de conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar”, dijo el centrocampista en la rueda de prensa de presentación que se realizó este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El jugador africano ha llamado la atención en las redes sociales por su tranquilidad y falta de emoción en sus primeros momentos como azulgrana. En los vídeos colgados por el club se le puede ver caminando con parsimonia y con la cabeza gacha por el césped seguido por Joan Laporta en una actitud bastante pasiva. Cuando empieza a dar toques al balón la cosa cambia y deja muestras de su calidad.

Preguntado por cuál es la posición en la que se siente más cómodo, Kessie lo dejó todo en manos de Xavi Hernández: "Mi posición en el campo la decidirá el entrenador. Me da igual jugar de pivote, en la derecha o en la izquierda".

Kessie, que llega libre procedente del Milan, ha firmado hasta 2026 con el Barça y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Además, aún no se ha desvelado cuál será su dorsal en el equipo catalán. También ha señalado en la rueda de prensa que no pudo decir 'no' a la oferta tras hablar con quien será su técnico, Xavi Hernández, y aseguró que se ganará su titularidad con trabajo en el césped y no con declaraciones.

"No. Como he dicho, la titularidad me la tengo que ganar y merecer en el campo. No con declaraciones fuera. Me tengo que ganar la confianza de mis compañeros y de mi entrenador", aseguró en rueda de prensa de presentación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Antes de comparecer ante los medios de comunicación, Kessie firmó su contrato junto a Laporta en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde también hizo sus primeros toques de pelota con la camiseta azulgrana. Le acompañaron su mujer, sus dos hijas, su madre, su hermano, su suegra, su representante y dos amigos.