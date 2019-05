Juanfran no seguirá en el Atlético de Madrid

Juanfran Torres ha decidido poner fin y rechazar esa oferta de un año que le ofrecía el Atlético de Madrid, según ha informado Antonio Ruiz.

El jugador entiende que va a salir bien del club y la semana que viene después, del encuentro que el Atlético va a disputar en Israel, habrá un acto de despedida con posterior rueda de prensa.

Sobre el futuro del jugador no se sabe, lo único que tiene claro es que no quiere seguir en la LaLiga Santander.

Queda por resolver que va a ser de otros jugadores como Filipe Luis o Griezmann. Sobre el brasileño no se sabe si va a continuar o no en el Atlético de Madrid, mientras que por el francés, el vestuario piensa que no va a seguir en el equipo la próxima temporada y todo apunta a que va a ser nuevo jugador del Barcelona.