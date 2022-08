Pepe Castro: "No hay ninguna imagen en la que se vea ningún penalti, es lamentable"

El presidente del Sevilla FC, Pepe Castro, atendió a los medios oficiales del club tras la derrota cosechada en El Sadar: "Ha sido un partido competido, duro y fuerte. Osasuna ha empezado muy bien, con mucha fuerza. A raíz del empate el Sevilla empezó a jugar mejor. En la segunda parte el Sevilla ha hecho valer su calidad, íbamos a intentar ganar el partido, pero ha habido una jugada clave que ha sido fundamental. Un penalti que nadie ha visto y que, por más imágenes que vemos, nadie ve. Yo no puedo entenderlo.

Lopetegui: "Después de la reunión con Medina Cantalejo me sorprende que se haya pitado ese penalti"

Desgraciadamente me tengo que quejar en la primera jornada.Se reúnen los árbitros con los entrenadores para explicar la problemática de las manos. Dicen que no va a haber penaltitos y en la primera jornada ya lo hay. Luego los árbitros se quejarán de la presión pero no podemos ser eternamente los perjudicados. El arbitraje de hoy es de un buen árbitro internacional que no puede pitar un penalti como ese. No hay ninguna imagen en la que se vea ningún penalti, es lamentable. Tenemos que seguir mejorando, ganar partidos y tener más ocasiones. Es una jugada clave y hay que quejarse de los árbitros desgraciadamente desde la jornada uno".

A pesar de la derrota, el presidente hizo un llamamiento a la confianza en la plantilla: "Traíamos la ilusión de ganar. Es un partido, hay que seguir y animar a la gente. Hay otro partido la próxima semana en casa. Tenemos que hacer valer nuestro juego y calidad para ganar los partidos. Tenemos que traer un central e intentar mejorar el equipo lo máximo posible. Hoy el equipo ha hecho cosas suficientes para ganar el partido pero no ha podido ser".

Por último, José Castro valoró el mercado de fichajes: "Han salido dos centrales y ha venido uno que todavía no ha podido jugar y que pronto será de la partida. Evidentemente tenemos que traer a otro central. Mejorar al equipo lo máximo posible. Es lo que hacemos siempre y lo que haremos de aquí al final del mercado dentro de nuestras posibilidades".