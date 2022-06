José Bordalás, en El Partidazo de COPE: "No puedo estar más orgulloso de haber entrenado al Valencia"

José Bordalás, técnico recientemente cesado del Valencia, ha estado este martes en El Partidazo de COPE para repasar cómo ha sido su salida del club 'che'. "Me llamó el director deportivo y me dijo que estaba cesado, aunque ya me lo temía", ha explicado. "Con todo lo que se estaba diciendo, ya me temía que no iba a continuar", ha asegurado.

El alicantino ha querido mostrar respeto ante el Valencia tras la rueda de prensa de despedida que dio este lunes y en la que no quiso reprochar nada a los máximos dirigentes de la entidad. "Para mí la valentía es decir las cosas cuando estás, cuando ya no estás sirve de muy poco decir lo que uno piensa", ha dicho. "Tengo que ser respetuoso, le deseo lo mejor al Valencia", ha añadido.

?? José Bordalás, en @partidazocope



?? "Comentábamos las decisiones del equipo, pero la última palabra la tenía siempre Peter Lim"



?? "La afición del @valenciacf me ha impactado y sorprendido. Ellos han sabido reconocer mi trabajo. Les estoy agradecido"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/S2bCNBKXnN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2022





Aun así, Bordalás sí que ha explicado cómo ha sido su relación con Peter Lim esta temporada. "He hablado con él en dos ocasiones por vía telemática en toda la temporada", ha comentado. Sobre los fichajes, Bordalás ha explicado que "comentábamos las necesidades del equipo pero Peter Lim era quien tenía la última palabra".

"¿Mi futuro? Aún no me ha dado tiempo a pensarlo"

Además, y a pesar que el técnico solo lleva unas horas como entrenador libre, Bordalás le ha desvelado a Juanma Castaño que ya tiene una oferta para entrenar. "Me llamaron el otro día y me hablaron de un equipo de una liga extranjera, pero no me lo he ni planteado porque era una liga que no era atractiva para mí", ha dicho. "Está todo tan reciente que, sinceramente, no me ha dado tiempo a pensar", ha finalizado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? José Bordalás, en @partidazocope



?? "Yo habría seguido, tenía un compromiso enorme con el equipo, afición y jugadores"



? "He recibido una oferta de una liga extranjera. Es una liga que ahora no es atractiva para mí, no he contemplado la oferta"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/CDvegEW4TC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2022