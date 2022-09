ESCUCHA EN DIRECTO LA NARRACIÓN DEL CÁDIZ-BARCELONA POR MANOLO OLIVEROS

El Cádiz-Barcelona, interrumpido por atención médica a un aficionado en la grada El árbitro del encuentro, Del Cerro Grande, fue alertado de ese incidente que sucedía en la grada de Fondo Sur del estadio y detuvo el partido. 10 sep 2022 - 20:35

























Finalmente comenzará a las 21:30h

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? #CádizBarça#LaLigaSantander



Finalmente, el encuentro será reanudado a las 21:10 horas. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 10, 2022

A las 21:05h se vuelve a jugar.





100'. Una persona corrió hacia la zona de la grada donde el aficionado está recibiendo asistencia médica. Del Cerro Grande mandó a los jugadores a los banquillos.

87'. Imágenes de Araujo rezando sobre el círculo central.

Araujo reza sobre el centro del campo

86'. Ledesma corrió para llevar un desfibrilador a la grada. El partido sigue parado.

Ledesma corre con un desfibrilador





82'. Problemas en la grada por un aficionado que necesitó atención médica.

78'. Marcos Alonso debuta con el Barça al entrar por Balde.

75'. Momento para el refresquito.

73'. Remate de Alcaraz de cabeza a la salida de un saque de esquina que se fue alto.

72'. Cambios en el Cádiz y Barça. Negredo entra por Sobrino, Mabil por Lucas Pérez y Alcaraz por San Emeterio en el Cádiz. Ansu Fati ingresa en el campo por Raphina.

67'. Bola que recibió Raphinha en la banda derecha, controló y disparó alto.

65'. GOOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOL DE LEWANDOWSKI. El polaco aprovechó un balón suelto dentro del área tras un intento de remate de De Jong.

63'. Disparo de Busquets desde la corona del área. Tras varios rechaces, el balón llegó al capitán culé que disparó alto.

MINGUELLA: "Durante mucho tiempo el único que juega es el Barça".

61'. Intento de gol olímpico de Lucas Pérez desde la banda derecha, pero el balón fue al lateral de la red.

59'. Doble cambio en el Cádiz. Se van Alex Fernández y Alejo y entran Alarcón y Bongonda.

57'. Triple cambio en el Barça. Entran Pedri, Lewandowski y Dembélé y se van Gavi, Ferran y Depay.

55'. GOOOOOOL DEL BARCELONA. GOOOOOL DE DE JONG. Jugada que comenzó por la banda derecha cuando Raphinha se la cedió a Gavi y este desde la línea de fondo hizo el pase de la muerte. Ledesma despejó al centro y apareció De Jong para marcar a puerta vacía.

53'. Amarilla a Busquets tras derribar a Alejo por la banda derecha del ataque del Cádiz. En esa acción, falta botada por Lucas Pérez y tras un rechace le cayó el balón a San Emeterio en el punto de penalti, pero su disparo fue alto.

52'. Internada de Raphinha por la banda izquierda, apuró línea de fondo, y la defensa gaditana la despejó a córner, sin problemas para Ledesma.

49'. Intento de De Jong que la picó levemente desde la frontal del área y el balón fue a las manos de Ledesma.

46'. Comienza la segunda parte. Sin cambios, aunque calientan ya Lewandowski, Dembélé y Pedri.

48'. DESCANSO EN EL NUEVO MIRANDILLA. 45 minutos sin goles, con pocas ocasiones claras, solamente el palo de Raphinha.

MANOLO OLIVEROS elige a Gavi y a Raphinha como los mejores del Barça. OLI eligió a Momo como el mejor del Cádiz.

PEDRO MARTÍN, SOBRE DEL CERRO GRANDE: "Me parece bien que no pite ese penalti, pero las faltitas que ha pitado que no las pite".

47'. Disparo de Ferran Torres desde la parte derecha del área, pero su balón se fue junto al palo largo de Ledesma.

Ferrán Torres se lamenta de una jugada durante el partido de LaLiga que enfrenta al Cádiz CF y al Barcelona CFEFE





45'. Saque de esquina a favor del Barça que sacó en corto para que Memphis pusiera una rosca al segundo palo, pero Ledesma voló para evitar el remate de los jugadores blaugranas. 3 minutos de descuento.

42'. San Emeterio y Gavi chocaron y se quedaron un instante en el suelo. Mientras tanto, Xavi habló con la asistente Guadalupe Porras y con el cuarto árbitro por la acción anterior.

38'. El Barça pidió penalti por un derribo de Alejo sobre Balde.

PEDRO MARTÍN: "Para mí no habría que pitarlo".

OLI: "El Barça, además de echar de menos al nueve, está echando de menos a Pedri".

35'. Ocasión clara para el Barça. Bellerín colgó el balón al segundo palo desde el segundo palo, cabeceó Araujo y Memphis se lanzó para intenar, pero se fue pegado al palo.

Memphis Depay lucha por el balón con Mamadou y con Zaldua.EFE





SENABRE: "No recuerdo un partido del Barça en el que haya jugado Raphinha y no haya sido el mejor".

31'. Momento para el 'refresquito'. Un instante antes el Cádiz tuvo una ocasión a través de un saque de esquina.

MINGUELLA: "El Barcelona ha tenido pocas ocasiones, ya lo hemos dicho, la circulación va muy lenta. Esta alineación podría ser la del debut en la primera ronda de la Copa del Rey".

SENABRE: "En el Barça hay diez jugadores que van andando y el único que corre es Gavi".

23'. Córner a favor del Cádiz desde la banda izquierda y que acabó con un despeja de la defensa blaugrana casi desde el área pequeña.

22'. Remate muy alto de Raphinha después de una jugada desde la izquierda que centró Balde y el balón llegó al brasileño en el segundo palo, pero su disparo se fue muy desviado.

21'. Falta a favor del Cádiz desde la banda derecha que lanzó Lucas Pérez y fue directo a las manos de Ter Stegen.

19'. Córner a favor del Barça desde la banda derecha que puso en juego Memphis y remató Busquets de cabeza con dificultad a las manos de Ledesma.

16'. Tarjeta amarilla para Raphinha por una entrada por detrás sobre Lucas Pérez.

MINGUELLA: "El movimiento del balón es bastante lento, no hay profundidad hasta ahora".

10'. Primera ocasión de peligro clara para el Barcelona con un disparo de Raphinha al palo tras una conducción de Ferran Torres por el medio.

OLI: "Me esperaba un Cádiz más al estilo Cervera, pero no se está encerrando".

5'. Ocasión para el Barça después de que Memphis se llevara el balón perpendicular al área, intento de De Jong que chocó en Ledesma y Memphis lo probó en el rechace, pero flojo a las manos del guardameta del Cádiz.

Frenkie de Jong intenta marcar frente al portero del Cádiz CF, Ledesma.EFE

2'. Córner a favor del Cádiz, sin peligro para la defensa del Barça, pero una jugada continuada, los gaditanos estuvieron a punto de aprovechar un balón suelto tras un centro de Alejo desde la derecha.

1'. Comenzó el encuentro y fue el Cádiz en poner el balón en juego.

HOMENAJE A 'MÁGICO GONZÁLEZ' ANTES DEL ENCUENTRO

EL EQUIPO DE TIEMPO DE JUEGO EN EL NUEVO MIRANDILLA

LA AFICIÓN DEL CÁDIZ RECIBE A SU EQUIPO ANTES DEL PARTIDO ANTE EL BARÇA

ONCE DEL CÁDIZ

ONCE DEL BARCELONA CON VARIAS ROTACIONES