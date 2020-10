Jordi Farré: "Ojalá dimita Bartomeu y nos ahorremos el trance del reférendum"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona e impulsor de la moción de censura Jordi Farré ha asegurado, tras confirmarse que habrá referéndum, que lo mejor sería que Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva dimitieran para evitar el "trance" de la votación.

"Ojalá dimitieran y ahorráramos al socio el trance de tener que venir a votar. Es también un tema costoso, y se podría ahorrar ese dinero al club porque no tengo duda de que la moción tiraría adelante", afirmó a los medios.

Tras confirmarse que la moción de censura cuenta con el apoyo mínimo de 16.521 firmas válidas, la Mesa del voto de censura deberá ahora convocar ese referéndum para que, salvo dimisión previa de la Junta Directiva, los socios decidan el futuro de Bartomeu y sus compañeros.

"No me gustaría que Bartomeu fuera el primer presidente censurado, a mí los escarnios no me gustan y lo mejor que podría hacer Bartomeu es irse", añadió.

Pese a asegurar estar "muy contento", matizó que hay "poco a celebrar". "Estamos aquí para quitar a la Junta Directiva y al presidente. Era lo mejor para el Barça", expresó Farré.

El precandidato explicó que, a partir de ahora, la Mesa tiene entre 10 y 20 días para poner fecha al referéndum. "Pensamos que será hacia el 27 o 28 de este mes", auguró.

"Lo primero a hacer es dar las gracias a los socios que nos dieron su apoyo, también a los trabajadores a los que se les dice que se les tendrá que bajar el suelo. Dar las gracias a la Mesa del Voto".

En caso de que hubiera referéndum, no tiene dudas de que se podría llevar a cabo pese a la pandemia de coronavirus. "Pediremos a la Mesa que convoque el referéndum, pues ya se han hecho elecciones en Galicia o País Vasco sin problemas", manifestó.