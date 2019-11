Joaquín: "Pido disculpas a Vinicius; yo de cara al gol tengo menos peligro que un gitano sin primo"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, habló en el programa Jugada Sevilla de Canar Sur Radio del último partido en el Bernabéu, su comentario de Vinicius, los días previos del derbi...

SU ESTADO

"Ya recuperado y perfectamente. El domingo cuando llegué a casa me encontré fatal, pero el lunes me levanté perfectamente. Llevo dos días entrenando perfectamente".

MALESTAR EN EL BERNABÉU

"Como sabes, un partido contra el Madrid y en el Bernabéu, siempre quiere jugar. Cuando estoy lo que quiero es jugar. Esas ganas de competir no me las va a quitar nadie".

¿QUIÉN LLEGA MEJOR AL DERBI?

"No hay que quitarle méritos al Sevilla. Ha empezado muy bien, compite muy bien y es un gran rival. En los dos últimos partidos hemos dado la vuelta a la tortilla y el equipo está mucho mejor. Llegamos mejor de cómo estábamos. Todos los derbis son especiales. En los últimos años se han igualado mucho y esperemos que todo salga bien y que veamos una gran fiesta".

¿RUBI?

"Es muy fácil hablar de puertas hacia afuera. Hay cosas que no se pueden permitir. Si intentan hablar de muchas cosas. Es muy fácil hablar del Betis. Hemos estado siempre con el Betis. Es cierto que hemos tenido momentos menos cómodos porque las cosas no salían, pero siempre hemos estado con el entrenador y vamos a ir a muerte con él. Me parece fatal todo lo que se diga de puertas para afuera".

VINICIUS

"Es un comentario que se hace en un momento determinado, y no tenía que haber salido nunca. De cara al gol, fortuna de nosotros, no tiene suerte. No es mal futbolista porque sino no estaría en el Madrid. Si yo soy el primero que de cara al gol tengo menos peligro que un gitano sin primos".