Joaquín anuncia su retirada del fútbol profesional: "He intentado hacer de mi fútbol un arte"

A través de un vídeo emitido en las redes sociales del Betis, Joaquín Sánchez ha anunciado su retirada del fútbol profesional a sus 41 años. El extremo bético pone fin a 23 temporadas como profesional, de las cuales 14 han sido como jugador del equipo sevillano.





En concreto, Joaquín explica un discurso relacionado con el arte en el vídeo, en el que dice que es hora de colgar las botas: "La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios. Afrontar cada día como un reto. Y poner, siempre, un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay, esa mágica noche de finales de abril, en la que pude cumplir un sueño. Qué rápido pasa el tiempo. Nada es para siempre, dicen. Pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas. Mi arte. Una ventana hacia la eternidad".

Joaquín, que el próximo julio cumplirá 42 años, debutó en el Betis en la temporada 2000/01, en Segunda división, cuando Fernando Vázquez lo alineó de titular en la primera jornada en el campo del Compostela tras haber jugado la campaña anterior en el filial bético, precisamente con José Ramón Esnaola como entrenador.

En su primera etapa en el Betis, hasta el verano de 2006, el extremo diestro portuense disputó 256 encuentros oficiales, antes de iniciar un periplo de nueve años por Valencia, Málaga y Fiorentina hasta su regreso en la campaña 2015/16, desde la que ha participado en otros 265 partidos con la elástica verdiblanca.

El futbolista internacional, que jugó 51 veces con España entre 2002 y 2007, ha marcado 70 goles con el Betis. El primero fue contra el Universidad de Las Palmas en el Benito Villamarín en octubre de 2000 y el último, hasta el momento, el que le hizo al Ludogorets en la Europa League en el Villamarín, en el pasado mes de septiembre de 2022.

Ahora, Joaquín tiene un reto en mente: superar la récord de Andoni Zubizarreta de más partidos disputados en Primera División. Zubizarreta jugó 622 encuentros, mientras que Joaquín acumula 615. Tendría que jugar 8 de estas últimas 9 jornadas de Liga para lograrlo.