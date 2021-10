Joao Félix, sobre Simeone: "Nuestra relación es normal, no hablamos mucho, solo cuando tiene que ser"

El delantero portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid, dijo en una entrevista a TNT Sports Brasil que confía en luchar con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland por ser el mejor futbolista del mundo en un futuro próximo.

"Todavía no alcancé mi mayor nivel. En los últimos tiempos siempre tuve lesiones, en el pie o en otros sitios, y todavía no he tenido un año completo sin lesionarme. Creo que cuando eso pase, podré luchar por estar en ese lugar", afirmó el jugador luso en declaraciones divulgadas este miércoles por la emisora brasileña.

En este sentido, reconoció que entre sus objetivos a medio y largo plazo está "claramente" ganar el Balón de Oro. Joao Félix, de 21 años, dijo que busca tener "regularidad" en su juego, pero para ello, según comentó, es "necesario jugar muchos partidos como titular" porque entrar desde el banquillo "no es lo mismo". "Mi regularidad pasa por la titularidad, por el número de partidos seguidos de titular", afirmó.

El jugador portugués dijo que la competencia en el Atlético de Madrid es "buena" porque le obliga a trabajar "siempre fuerte", pero señaló que también tiene un lado "malo" porque él o varios de sus compañeros del ataque tienen que sentarse en el banco de reservas.

Asimismo, manifestó que su relación con el técnico argentino Diego Simeone es "completamente normal", aunque reconoció que no hablan "mucho" entre ellos, "sólo cuando tiene que ser".

También indicó que es "fácil" jugar con el delantero uruguayo Luis Suárez, al que "seguía mucho" cuando formó tridente en el Barcelona con Lionel Messi y Neymar. Del atacante brasileño comentó que "sin duda" le gustaría jugar con él algún día: "Creo que sería una buena dupla". Lo mismo dijo de su nuevo compañero en el Atlético de Madrid, el francés Antoine Griezmann, con el que espera asentarse en el once titular y formar un tridente ofensivo con Suárez. Joao Felix reconoció además que es feliz en Madrid y que siente el cariño de la afición rojiblanca.