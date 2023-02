Joao Félix: "¿Será el último año del Cholo? Yo ya no me creo nada"

Joao Félix está viviendo una nueva etapa en Londres, tras que el Atlético y el Chelsea llegasen a un acuerdo para su cesión en el pasado mercado de invierno. El talentoso delantero portugués ha vivido una etapa extraña en el Atlético, marcada tanto por sus aciertos como por sus desacuerdos con Diego Pablo Simeone, que acabaron con el portugués en el banquillo durante partes de esta temporada.

Sobre ello, Joao ha hablado en una entrevista para el Diario AS, en el que se sincera al respecto de lo que acabó viviendo en el conjunto colchonero. "Ya buscaba cambiar de aires desde hace tiempo, porque fue difícil acostumbrarme a la forma de jugar. Salí porque estaba con la cabeza llena de intentar, intentar y no poder. Tenía que ser en este mercado y creo que ha sido bueno para todos", explicó el ahora jugador de los 'blues'.

También fue preguntado al respecto de la continuidad del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. "Todos los años se habla de que se va, pero nunca se va. Así que ya no me creo nada de lo que se hable. Si se queda, muy bien; si se va, toda la felicidad para él, que todo le vaya muy bien. Sólo en junio sabremos lo que va a pasar", afirmó Joao Félix.

Otro asunto que trató fue la controversia al respecto de Vinicius: "No entiendo las críticas. Quizás sea porque es mejor que los demás, quizás porque hace driblings que otros no pueden, porque regatea como otros no regatean. Está en un buen momento y parece que toda la gente está en contra de él. Soy amigo de él, hablo con él y me gusta su fútobol. Es su fútbol, es divertido, me gusta y no entiendo todas esas críticas".

Por último, se mostró muy agradecido a Gil Marín. "Al contrario de muchas personas, Miguel siempre ha confiado mucho en mí, siempre se ha partido el brazo por mí. Tengo una buena relación con él y le agradezco que me haya dejado salir ahora porque yo lo necesitaba. Me ve como una esperanza del Atlético, pero ya veremos", aseguró Joao Félix.