Joao Félix, baja para el partido ante el Sevilla

El delantero del Atlético de Madrid Joao Félix, aquejado de un traumatismo en un tobillo sufrido con la selección portuguesa, es finalmente baja para el partido de este domingo ante el Sevilla, con lo que se quedó fuera de la convocatoria de 18 futbolistas, en la que tampoco están Yannick Carrasco, Moussa Dembélé y Lucas Torreira.

No se ha recuperado a tiempo Joao Félix, que no se entrenó ni el jueves ni el viernes ni el sábado con el grupo, en duda los últimos días para el encuentro en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por el golpe del pasado martes con su selección, y no está disponible para el partido.

El atacante se suma en la lista de bajas a Carrasco, sancionado por ciclo de cinco amarillas, aparte de que se recupera de un golpe en un tobillo; Dembélé, que sigue un plan de entrenamientos individualizados en seguimiento de los servicios médicos tras su desvanecimiento por una bajada leve de tensión de la pasada semana; y Torreira, por el fallecimiento de su madre por Covid-19.

En la citación sí está Víctor Machín, 'Vitolo', de vuelta a los entrenamientos con el grupo el sábado tras la sesión individualizada del viernes.

La convocatoria está compuesta por 18 futbolistas: los porteros Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Mario Hermoso, José María Giménez, Felipe Monteiro y Renan Lodi; los medios Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente y Héctor Herrera; los extremos Thomas Lemar y Víctor Machín, 'Vitolo'; y los delanteros Luis Suárez y Ángel Correa.