Javier Tebas: "El partido en Miami sigue adelante, sin duda, sólo se nos pide más documentación"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, compareció este viernes ante los medios de comunicación, una vez recibida y estudiada la carta enviada por la mañana desde la Federación Española de Fútbol en la que se niega la autorización del partido en Miami, entre Girona y Barcelona.

Para Tebas, en la misiva "ahora se nos pide más documentación. Yo soy optimista. Lo mismo se ha filtrado o se lo ha inventado mi amigo Alcalá", decía en alusión al periodista de la Cadena Cope Juan Antonio Alcalá, que este jueves adelantaba en El Partidazo de COPE la decisión de la Federación al respecto.

"La carta no dice que no", prosiguió, "sino que se nos pide más documentación para resolver. Una cosa es que a alguien no le guste la decisión y otra que no se pueda realizar en pleno derecho. Trabajaremos en lo que nos piden".

A Tebas le sorprendió "que la carta siga hablando de la FIFA", considerando que el máximo organismo mundial en el fútbol no tendría competencia en la decisión.

"El partido sigue adelante, sin duda. Todo sigue igual, hemos seguido hablando del tema de las entradas con el Girona. Leyendo la carta, se demuestra que tengo razón. No es que a mí me apetezca que se juegue en Miami, pero forma parte del plan estratégico de la marca. En el futuro, sabemos que hay más equipos interesados en viajar. No es una lucha o no, sino obedecer a un plan estratégico", aclaró.

Por último, pidió una reunión con el presidente de la Federación Luis Rubiales: "Los tres presidentes hemos pedido vernos con Rubiales y podamos explicarnos, eso depende de él. He oído que tiene la agenda llena".