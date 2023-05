Javier Tebas: "El Madrid llora mucho"

Javier Tebas sigue dando de qué hablar. El presidente de LaLiga ha participado en el podcast de gestión deportiva 'Folha Seca' y ha dejado un término muy curioso al ser preguntado por la diferencia de competitividad entre la Premier y LaLiga Santander. A juicio de Tebas, los clubes de LaLiga ganan lo suficiente en el reparto televisivo, y habló sobre las quejas de varios equipos, específicamente el Real Madrid.

"Los clubes de LaLiga, en televisión nacional, ganan lo mismo que los de la Premier. El Madrid llora mucho, estos lloran mucho... pero no es verdad, ganan lo mismo que los de la Premier. Por eso, cuando salen los equipos con más ingresos del mundo, salen Real Madrid y Barcelona entre los primeros. ¿Qué más quieren?", señaló el presidente de la institución liguera.

Otro tema que trató fue, cómo no, la Superliga y su relación con Florentino Pérez. "He tenido muchas reuniones con él, sé lo que piensa del fútbol español, que el Real Madrid ya no tiene que ir a jugar a ciartos campos de España. ¿Por qué voy a jugar a una población de 40.000 habitantes?", dijo Tebas en el podcast.

También tuvo para Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol: "Mientras tengamos al presidente de la Federación que tenemos es imposible llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos. Ellos sí que pueden llevarse partidos a Arabia, pero a nosotros no nos dejan sacar un partido oficial por un ataque de integridaditis. Es una auténtica tontería pensar que el partido en el que se juega fuera, el local pierde la ventaja".