Javier Tebas dirá 'no' a la propuesta de la AFE para rebajar los sueldos en caso de no reanudarse LaLiga

Las posturas entre LaLiga y la AFE por los recortes en los salarios son demasiado distantes. Según informó este domingo Isaac Fouto en Tiempo de Juego, las propuestas de los clubes no terminan de cuadrar en muchos jugadores. El representante del sindicato AFE, David Aganzo, dijo horas antes ante Paco González que "nos llama la atención el empujón que da la Patronal hacia un ERTE, cuando lo que tenemos que hacer es ir de la mano".

La AFE publicó un comunicado en el que rechazan los ERTE, critican a LaLiga por el control económico y también se mostraron preocupados por la salud, porque en el protocolo de LaLiga para volver a los entrenamientos no hay trabajo de ningún especialista en pandemias. Tebas respondió en redes diciendo que el control económico no tiene que ver con el coronavirus y que los ERTE son herramientas legales. De hecho, el Gobierno ya ha aprobado los ERTE de Barça, Espanyol y Deportivo Alavés. En las próximas horas es probable que se dé luz verde al ERTE del Atlético de Madrid. Y seguirán cayendo porque una gran parte de los equipos profesionales lo tienen en proyecto.

Aganzo afirma en Tiempo de Juego que están a favor de bajada de sueldos y "no entiende" los ERTE's en LaLiga El presidente de la AFE repite que la salud está por encima de todo y en el caso de volver la competición ya estudiarán todos los puntos.

El 90% de los clubes de Primera y Segunda División acudirán a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. El Real Madrid ha propuesto una rebaja salarial (las pérdidas del Real Madrid rondan los 190 millones de euros), el Getafe tampoco acudirá a ERTE, como casi con seguridad lo harán Athletic y Real Sociedad.

Este lunes, tendrán una reunión por videoconferencia Javier Tebas y David Aganzo, en la que el presidente de AFE va a proponer que si se reanuda LaLiga, a los jugadores no les reduzcan nada los salarios. Y si no se juega LaLiga, Aganzo propone que los sueldos se rebajen un 10% por cierto esta temporada y otro 10% la que viene. Tebas va a decir 'NO'.

Si la Liga se jugara a puerta cerrada, los clubes seguirían con pérdidas, incluso jugando en julio y en agosto, si es que se pudiera reanudar la competición en verano. Hay pérdidas en taquillas, merchandising… Se salvará básicamente la parte de los presupuestos de televisión.