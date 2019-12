Javier Aguirre, en Tiempo de Juego: "Si no hay pasta, me quedo como estoy; nadie se me ha bajado del barco"

Javier Aguirre sigue respirando. El CD Leganés venció este domingo a un rival directo por la permanencia, como es el Espanyol (2-0), y se encuentra penúltimo en la clasificación, a tan solo dos puntos de la salvación.

"Piensas que no puede ser tan rápido que nos vaya bien. Falta muchísimo todavía, seguimos en descenso", dijo el técnico mexicano este domingo en el Tertulión de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño.

Cree que el principal problema de la plantilla "por mi experiencia, está todo en la cabeza. Empecé a hablar individualmente con gente a la que le faltaba empuje y seguridad en sí misma. Y luego, hemos intentado en cada partido mejorar un poquito. Yo creo que la cabeza ya está. Debemos mejorar con la pelota porque no generamos muchas ocasiones de gol", según su diagnóstico sobre el equipo 'pepinero'.

En cuanto al mercado de fichajes, no se mostró especialmente exigente: "Estamos en ese tiempo de diagnosticar qué nos falta y qué nos sobra. El Director Deportivo dijo de sentarnos a hablar, que tiene una idea, y veremos qué procede. De momento, no tengo una lista, no he pedido nada. Si el equipo me dice que no hay pasta, me quedo con lo que estoy, ningún jugador se me ha bajado del barco".

En cuanto a su rival, el Espanyol, cree que tiene opciones de salvar la categoría: "Hablé con un par de jugadores y sí, tiene arreglo. Me gustó mucho el Espanyol que vi ante el Betis, y creo que es el camino: cerrar filas y apretar los dientes".

Por último, confesó que las ruedas de prensa, no las prepara: "Voy sin guión, las respuestas me van ocurriendo. Los tacos me salen de forma natural", finalizó.