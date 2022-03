Javier Aguirre entrenará al Mallorca hasta final de temporada: "Quedan nueve finales"

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha sido presentado este jueves en Palma de Mallorca como nuevo entrenador del conjunto balear. Aguirre ha confirmado que no tuvo que "pensar mucho para fichar por el Mallorca" y volver a LaLiga en sustitución de Luis García Plaza, destituido este martes. "Quedan nueve finales", declaró durante su presentación.

Aguirre fue recibido por el director de Fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, en el aeropuerto de Palma quien le dio la bienvenida antes de dirigirse a las oficinas del club para terminar de perfilar su contrato que finalizará el 30 de junio con opción a prorrogarlo si consigue la permanencia.

Javier Aguirre fue destituido el pasado 26 de febrero como entrenador de los Rayados de Monterrey mexicanos, con el que conquistó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021. Sin embargo, el 'Vasco', como se le conoce, no logró el objetivo de llegar a la final del Mundial de Clubes y tampoco pudo ganar el trofeo de Liga en tres torneos al mando del Monterrey.

Aguirre, de 63 años, es un veterano de los banquillos. Ha estado al frente de la dirección técnica de Osasuna, Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol y Leganés, en España; de la selecciones de México (en dos ocasiones), Japón, Egipto; Atlante, Pachuca y Monterrey mexicanos. El Mallorca es antepenúltimo en LaLiga con 26 puntos, a 1 de la salvación, y arrastra una racha de seis derrotas consecutivas.

El club balear tiene nueve jornadas por delante para intentar amarrar la permanencia. El conjunto bermellón visitará el campo del Getafe y después recibirá en casa al Atlético de Madrid. Posteriormente, jugará en Son Moix ante el Alavés, Granada, Rayo Vallecano y como visitante ante el Elche, Barcelona, Sevilla y Osasuna.

"ESTOY MUY CONTENTO DE VOLVER A LA MEJOR LIGA DEL MUNDO"

"El club siempre me llamó la atención y es una liga muy atractiva. Para mí es importante venir aquí, voy a trabajar con gente de la isla, pero lo que más me atrajo es la plantilla, hay mucha calidad. Todo fue muy rápido durante las negociaciones. Lo que nos gusta es trabajar, el tema de la duración de contrato lo lleva mi representante, ojalá me quede aquí por muchos años", apuntó sobre su llegada.

El técnico no quiso dar pistas sobre cómo jugará el equipo en esta nueva etapa. "Es difícil hacer un diagnóstico cuando se ve al equipo solo como espectador. Necesito ver cómo está los jugadores y armar un equipo competitivo para el sábado. No tengo la respuesta sobre cómo jugaremos, veremos cómo nos armamos", expresó.

"Estar en descenso te condiciona mucho. Estar en un sitio incómodo te hace sacar un extra. Espero que esta vez salga bien y todos festejemos la permanencia del Mallorca. Necesito valorar cómo está el vestuario, ver cómo está el 'animómetro'. Tenemos que sacar un extra porque estamos en una zona comprometida y se agota el tiempo. Hay que incidir en el aspecto anímico de los jugadores", analizó sobre el conjunto bermellón.

Aguirre, que insistió en que la situación del equipo "no es desesperada", agradeció la disposición del antiguo técnico Luis García Plaza. "Es un colega con el que me he enfrentado varias veces, es un entrenador de los pies a la cabeza. Entre colegas siempre nos buscamos y nos comentamos cosas desde el respeto, no sé si lo haré, pero todo lo que sea sumar será bienvenido", señaló.