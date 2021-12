Jaime Mata, en Deportes COPE: "Me volví loco con el gol de Darío, la Policía debió pensar que era del público"

Jaime Mata no baja los brazos. El futbolistas del Getafe analiza la marcha del equipo azulón en un 2021 un tanto convulso, que ha terminado mejor de que lo que ha ido en el tramo inicial de la temporada.

La llegada de Quique Sánchez Flores ha sido positiva: "El equipo está sabiendo reinventarse. Somos conscientes de que 2022 va a ser un año muy duro. Ha sido muy complicado porque veníamos de unos años con mucha estabilidad. Con Quique se ha conseguido dar ese cambio, y ahora parece que tenemos la línea positiva de resultados, sobre todo en casa", remarcó este jueves en Deportes COPE.

La situación del covid-19 amaga con alterar la dinámica del fútbol español, pero Mata asegura que los futbolistas están "preparados para competir los partidos que vengan. Nadie espera que suceda, pero estamos en una situación tremendamente anormal y es difícil saber cuál es la solución correcta".

Echando la vista atrás, Mata recuerda que "la eliminación de Copa no tiene ninguna justificación", en el 5-0 contra el Atlético Baleares. Al menos, 2021 terminó con buen sabor de boca para la 'parroquia' azulona, con la victoria in extremis frente a Osasuna, con un gol de Darío Poveda en el minuto 93: "Me volví loco con el gol de Darío como si no me doliera nada, y la Policía debió pensar que era uno del público".

Audio





El partido de la jornada 19 en LaLiga Santander entre Getafe y Real Madrid se juega este próximo domingo 2 de enero a las 14 horas en el Coliseum Alfonso Pérez, con arbitraje de Mario Melero López.