Iraola, sobre el arbitraje recibido en Mestalla: "No puedo decir lo que pienso porque si no me sancionan"

El Rayo Vallecano recibió un gol en Mestalla de penalti en el minuto 82, después de que el VAR tuviera que llamar a Figueroa Vázquez para revisarlo. Antes, el árbitro pitaba otra pena máxima a favor del Valencia que, tras revisión del monitor, decidió anular su decisión.

A esas dos jugadas polémicas se refirió el entrenador del equipo rayista, Andoni Iraola, en declaraciones a Dazn, donde dejó entrever su malestar con el arbitraje pese a no poder ser todo lo explícito que le hubiera gustado.

"El penalti anterior que pita en directo es una pasada. Y el que llama al VAR para pitar esa mano pues ¿qué quieres que te diga? Al final me estoy jugando lo mismo que ellos. Cuando te meten un gol en el 82 de esa jugada, no puedo decir nada. No puedo decir lo que pienso porque si no me van a sancionar".

Andoni Iraola se muerde la lengua sobre el penalti pitado al Valencia #LaLigaEnDAZN ? pic.twitter.com/X0szWDCkOB — DAZN España (@DAZN_ES) April 3, 2023

"Ahora el fútbol se decide por estas cosas. En Girona ya tuvimos otra experiencia con penaltis y con el mismo colegiado, de estos 'penaltitos' que no se pitan porque no tienen trascendencia, pero vuelvo a decir: era cuestión de tiempo que llegara el empate como ha llegado, pero es que para nosotros los tres puntos eran fundamentales".

Precisamente, Figueroa Vázquez será el árbitro de VAR durante el próximo Barcelona - Real Madrid, este miércoles, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.