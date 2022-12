Iraola: "Nos explicaron que esas dos acciones no son penalti"

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, aseguró tras el empate de este jueves en Montilivi (2-2) que los dos goles del Girona, ambos de pena máxima, llegaron en "dos acciones" que, de acuerdo con las explicaciones recibidas en una reunión con el comité arbitral, "no son penalti".



"Se explicó que no se pitarían manos intrascendentes cuando el balón no va a portería, ni penaltis dudosos, 'penaltitos', cuando la jugada ya está arbitrada por el árbitro", aseguró Iraola.

El técnico del Rayo añadió que "es evidente que los dos penaltis son decisivos, porque los dos goles del Girona vienen de ahí", aunque matizó que, "una vez dicho esto, el Girona se ha merecido el empate por juego y por fútbol".



Iraola lamentó que su equipo no se llevara la victoria después de "ponerse por delante dos veces", pero reconoció que valora el punto sumado porque Montilivi "no es un campo sencillo".



Desde su punto de vista, "fue un partido que ha tenido muchas alternativas y distintas fases. Ha acabado en empate y podía haber pasado cualquier cosa, la verdad".