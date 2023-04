Iraola: "Los horarios me preocupan por la gente y por mis hijos"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, se ha sumado a la disconformidad con los horarios. Su equipo jugará ante Barcelona y Valladolid a las 22.00 horas entre semana, en una decisión por parte de LaLiga que no ha sentado bien a la afición rayista, al ser horas muy tardías entre semana.

"¿Qué opino de los partidos de las 22.00 horas? A mí estos temas me preocupan por la gente, y también por mis hijos", dijo el técnico del Rayo en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna. No fue la única queja de Iraola, pues también habló sobre los árbitros. El guipuzcoano ha sido uno de los técnicos que en varias ocasiones ha mostrado su disconformidad con algunos aspectos del arbitraje relacionados con el VAR.

"El arbitraje es distinto en las distintas competiciones. Las cifras hablan por sí solas. No me quiero meter demasiado. Han pasado demasiadas cosas últimamente y no me quiero meter", señaló Iraola. Sobre su próximo rival este viernes, Osasuna, declaró que el conjunto navarro "no es cómodo para jugar en contra porque hace muchas cosas muy bien, es valiente y te atosiga".

El equipo madrileño encadena ocho jornadas ligueras sin ganar que han frenado su progresión en la clasificación, aunque, con 37 puntos, sigue a tres de llegar a los cuarenta, cifra en la que estiman que se logrará la permanencia.