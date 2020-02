Iñigo Pérez y su pasión oculta lejos del fútbol: "Todavía no me he encontrado a nadie como yo"

Hay vida más allá del fútbol… dentro del propio fútbol. Bien lo sabe Iñigo Pérez (Pamplona, 1988). Su historia futbolística es más o menos conocida: uno de los centrocampistas de Osasuna, con pasado en Athletic y Numancia, entre otros clubes. Sin embargo, hay una faceta de su vida ajena al deporte rey que ha permanecido bastante oculta hasta ahora. Ha querido confesarse sobre ella, y con todo detalle, en COPE: “Tengo una manera un poco compulsiva de leer. En ese término, todavía no me he encontrado a nadie como yo”.

La pasión del futbolista pamplonés por la literatura, con “tres o cuatro libros abiertos a la vez” al mes, no conoce límites. “Siempre tengo cerca de 40 o 50 títulos apuntados en la carpeta de Notas”, llega a reconocer en nuestros micrófonos. Además, sus gustos están “fuera de lo más comercial”, con la naturaleza, el alpinismo y la condición humana como temáticas favoritas.

Pérez disfruta con las obras de autores como Jack London o León Tolstói. Aunque también lo hace cada vez que visita las librerías, uno de sus lugares favoritos para pasar los ratos libres. “Si es una librería que no conozco, me gusta preguntarle al librero cuál es su libro favorito. Y me lo llevo, aunque sea de una temática de la que no haya oído hablar nunca. Se quedan un poco sorprendidos, pero así voy cogiendo un cachito de cada librería y de las personas que trabajan en ellas”, cuenta durante una charla intimista y diferente.

MIKEL SAIZ / Club Atlético Osasuna

A pesar de que nunca había hablado en los medios sobre este ámbito, el jugador osasunista se abre con facilidad para la ocasión. Al abordar una de sus grandes aficiones, Pérez demuestra ser un conversador excelso. Aunque “el futbolista tiene etiqueta de inculto y holgazán”, sabe que hay más casos como el suyo, “con una mente inquieta, siempre aprendiendo y leyendo, que estudian carreras”.

Nuestro protagonista hace que estos minutos de entrevista, con el hilo argumental de los libros, pasen tan rápido como los 90 que duran los partidos que él afronta cada fin de semana. Incluso elabora sus propios marcapáginas, únicos gracias a las fotografías que los ilustran. Otra evidencia de que Iñigo Pérez es mucho más que un buen golpeo de balón. Y como él, aunque a veces no lo parezca, otros tantos: sólo hace falta ahondar en las historias que hay, al igual que ocurre con los libros, tras la portada.