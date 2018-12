Imanol Alguacil, presentado de nuevo como entrenador de la Real Sociedad

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, técnico del primer equipo para el próximo año y medio, señaló en su presentación que asume "un desafío importante" y espera que se vea su huella ante el Real Madrid en la reanudación de LaLiga el 6 de enero.

"Seguramente no habrá mejor escenario para empezar. Visitamos un campazo y jugamos ante un equipazo, e iremos ahí como lo hacemos siempre que salimos a un terreno de juego, es decir, a sacar los tres puntos", declaró Imanol en el acto de presentación.

Alguacil moduló su discurso con respecto al que mantuvo en su primera etapa en el banquillo blanquiazul, cuando aseguró que no se veía preparado para dirigir al club en el que fue jugador y del que hasta ahora era entrenador del filial.

"Lo que dije fue que nunca estaría preparado para dirigir a la Real, por el sentimiento que tengo, pero no decía no estar capacitado. Siento lo mismo ahora, pero la confianza que me han dado y la puerta que me abre en mi carrera de entrenador ha sido clave", declaró Imanol.

El nuevo técnico se ve respaldado por un vestuario que le apoyó en el último tramo de la pasada liga, con excelentes números, conocedor de que los resultados marcarán "el día a día", por lo que tiene confianza en que la apuesta saldrá bien.

No quiso extenderse mucho sobre el momento en el que recibió la oferta, aunque comentó que había hablado mucho con el director de fútbol, sobre todo de cuestiones del filial, y que se ve preparado para ello.

"Los resultados no iban bien en esta temporada pero sin duda es un equipo de calidad y lo sacaremos adelante", enfatizó un Imanol, que se negó a entrar en una comparativa entre sus virtudes y las de predecesores como Garitano o Eusebio Sacristán, a los que tiene "mucho respeto".

No quiso marcarse objetivos inmediatos ya que su apuesta es "ir poco a poco", dijo tener claro el camino que debe de coger el equipo y confía en conseguir "un punto de identidad" que haga reconocible el estilo y forma de entender el fútbol que él tiene.