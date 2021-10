Iker Casillas: "En el Real Madrid se están haciendo las cosas muy bien"

El exguardameta del Real Madrid Iker Casillas no quiso opinar este viernes sobre la actual crisis del FC Barcelona y la posibilidad de que Xavi Hernández se haga cargo del equipo, pero sí remarcó que "todo lo sea que le vaya bien" al conjunto culé será positivo para el madridista porque le hará "mucho más fuerte" a nivel de competitividad.

"Estoy convencido de que todo lo que sea que le vaya bien al Barcelona va a ser bueno para el Real Madrid para competir de tú a tú como en toda la historia y eso va hacer que seamos muchas más fuertes", subrayó Casillas a los medios tras acudir a la presentación de 'Sportboost', el proyecto que ha fundado para ayudar a 'startups' deportivas.

En este sentido, dejó claro que lo que le está pasando al conjunto azulgrana "no" le compete. "No creo que tenga que estar dando opiniones de un equipo que no sea el mío", zanjó. Además, tampoco sabe si Xavi Hernández, con el que tiene contacto, está interesado en entrenar al equipo. "Con Xavi hablo de muchas cosas, quizás de lo que menos sea de fútbol", recalcó.

Por otro lado, al Real Madrid le está viendo "bien" pese a la última derrota ante el modesto Sheriff Tiraspol. "Estamos en octubre, acabamos de empezar, pero creo que se están haciendo muy bien las cosas", advirtió el exportero.

"Hay un equipo joven, con talento, y un entrenador que conoce la casa yo que tiene que amoldarse otra vez al equipo porque estuvo hace seis años y evidentemente ha cambiado mucho, pero con su mano y buen hacer seguro que el equipo está peleando por todas las competiciones en marzo y abril", añadió sobre el trabajo de Carlo Ancelotti.

Finalmente, Casillas se refirió al fútbol femenino español, donde una de sus referentes, la defensa Irene Paredes, es colaboradora de su proyecto. "Estamos en todo momento en contacto con el fútbol femenino. Hay que darle impulso y la proyección que se merece, cada vez muchas más mujeres juegan al fútbol y es bueno para nuestro deporte que sigan creciendo y, por qué no, ganándose el corazón de muchos españoles y el día de mañana haya una selección tan importante como lo está siendo en los últimos años en los que está consiguiendo grandes éxitos tanto por la cantera como por la Absoluta", afirmó.