Iborra: "Sin el VAR antes había polémica; ahora, con el VAR la hay igual... ¡o peor!"

El centrocampista del Villarreal, Vicente Iborra, criticó en rueda de prensa el uso del VAR, ya que considera que ahora hay la misma o más polémica que antes, pues aseguró no se entienden los criterios que se siguen para su aplicación.

"No quiero que me den nada, pero no quiero que me quiten. No me quiero quejar, pero debemos hacerlo. Llevamos dos semanas con jugadas raras y no se revisan, me pregunto el porqué de no revisarse. Quiero saber el criterio y si el criterio es del árbitro, prefiero que decida él y que no haya VAR. Ya que sin VAR había polémica, pero con VAR la hay igual y peor. Tienes una herramienta que puede solventar ciertas dudas y no la utilizas, no lo entiendo", recalcó.

"Ahora tenemos una tecnología que no se aplica, no entra en jugadas en las que debería entrar y no lo hace. Lo que quiero es que si existe esa herramienta que se utilice siempre, y si no se hace que se diga el porqué, ya que no entiendo el criterio.

Iborra puso como ejemplo el penalti que le pitaron la pasada jornada en Mallorca. "No es lo mismo que le golpee yo, a que me golpee él. No entiendo que en el VAR no le digan que vaya a revisar esa jugada, ya que es muy dudosa. No entiendo que estando el VAR y siendo una jugada que hay que verla, no se vaya a verla. Si está el VAR es para que no haya esta polémica", apuntó. Y añadió: "El otro día no va a ver una jugada que creo que es para revisarla, y ni se acerca. Y otros días la misma jugada se revisa y se analiza y el árbitro va a verla".

Pese a sus críticas, el futbolista también admitió que su equipo debe saber reaccionar a las decisiones del VAR de manera más positiva. "No debe afectarnos tanto, tenemos que ser más sólidos en este tipo de situaciones y no venirnos abajo. Pero no es fácil, ya que son jugadas clave y te dejan tocado", reflexionó.

Además, subrayó que si su equipo quiere estar en la zona alta de la clasificación debe reaccionar a través de la autocrítica y mejorar su rendimiento a domicilio.

"Es momento de hacer autocrítica y de reaccionar si queremos estar arriba, el partido del Celta es una final si queremos mirar hacia arriba y no hacia abajo. Debemos ser exigentes y competitivos y dar un paso fuera de casa si queremos estar arriba", explicó.

"En casa hemos logrado buenos resultados, aunque se han escapado puntos. Pero es obvio que debemos sacar los puntos fuera de casa, ya que de no lograrlos será complicado que podamos estar arriba", agregó.

"Debemos mejorar fuera, debemos seguir trabajando para mejorar lo que hemos hecho fuera de casa y estamos en ello. Llevamos tiempo sin ganar fuera, es verdad que en casa fuimos superiores en el último partido, pero merecimos más. En casa estamos bastante bien, pero fuera de casa debemos mejorar si queremos estar arriba", indicó.

Rueda de prensa de Vicente Iborra - 12 noviembre https://t.co/G5G68DIvnz — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 12, 2019

Pese a los malos resultados a domicilio, Iborra aseguró que no cree que se deba a un problema de actitud. "No veo que no tengamos ganas de ganar, pero debemos exigirnos más y ser más ambiciosos, si lo somos seguro que los resultados serán mejores. El paso que nos hace falta es ser más regulares fuera de casa", explicó.

Sobre la posibilidad de jugar en Miami el partido ante el Atlético de Madrid del próximo mes, apuntó que "jugaremos dónde nos digan, el club quiere jugar en Miami y nosotros debemos respaldar esa decisión".