Hugo Duro: "El Choco ha venido a darme y luego se ha metido con mi madre"

El delantero del Valencia fue el encargado de hablar tras el partido ante el Cádiz en los micrófonos de DAZN y lo hizo con una increíble sinceridad. El getafense no se mordió la lengua, desveló los motivos de la tangana final y dio un tirón de orejas a sus compañeros por la derrota.

"El Choco en una jugada ha venido a darme, que ya lo hizo en la ida, y luego se ha metido con mi madre y no me gusta eso. Le he dicho que está muy feo y espero que no lo haga más. No he hecho nada. Ha decidido venir a por mí e insultar a mi madre que creo que no está bien", aseguró sobre el conato de pelea.

"No es excusa. El Cádiz ha sido mucho mejor que nosotros y lo de siempre: desconexiones que nos cuestan los puntos y parece que no aprendemos. Nos jugábamos una puta final hoy y un saque de banda, el comienzo de la segunda parte... para mí son errores que no tienen que pasar y que o cortamos ya o nos vamos a la mierda", confesó Hugo Duro.

"Las dinámicas para mí son un poco mentira, no te hacen ganar partidos, ya se ha visto hoy. El Cádiz creo que en casa llevaba bastante sin ganar y ellos si que han salido como en una final. Hay que cambiarlo, queda bastante y por suerte todavía seguimos fuera. El miércoles tenemos otra final con el Villarreal en casa y espero que por lo menos salgamos con las ganas que hay que salir".