Herrera: "El recibimiento ha sido muy bueno, espero poder aprender lo máximo de Koke y Saúl"

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, ha agradecido el recibimiento que le han dado sus nuevos compañeros, en especial el inesperado abrazo que le ha dado Koke, y ha asegurado que llega al club rojiblanco para aprender de los centrocampistas colchoneros, pero también para disputarles el puesto: "El recibimiento de Koke fue bastante simpático, con un abrazo que no esperaba. El recibimiento de todos los compañeros ha sido bastante bueno para hacerme sentir en casa. Me he sentido tranquilo y en casa", apuntó Herrera.

Preguntado por el propio capitán y por Sául Ñíguez, reconoció que es un honor poder compartir vestuario y canchas con ellos: "Son dos grandes jugadores que admiro mucho y esto aquí para aprender de ellos y disputarles el puesto. Sé que tengo que trabajar muy duro y muy fuerte. Para conseguir cosas importantes y jugar en un club histórico como el Atlético hay que trabajar mucho", subrayó

Respecto a sus primeros entrenamientos, el mexicano explicó que por el momento ha tenido poco contacto con Diego Simeone: "Han sido charlas muy pequeñas, pero tendremos bastantes días para hablar y ver qué le gusta y quiere de mí. Estoy con la disponibilidad al cien por cien y toda la actitud para ponerme a sus órdenes", se ofreció.

En cuanto a su renuncia a la selección mexicana, que el próximo domingo disputará la final de la Copa Oro antes Estados Unidos, explicó que pensaba en su futuro. "La tomé porque creía que era lo mejor para mi carrera y mi familia. A cualquier jugador le gustaría estar con su selección, sea una final o no, pero creo que he tomado la mejor decisión", opinó.

Por último, el exjugador del Oporto tuvo buenas palabras para su antiguo adversario en la liga portuguesa y ahora nuevo compañero, Joao Félix: "He tenido la oportunidad de jugar contra él y me parece un jugador excelente. Siendo tan joven es muy inteligente a la hora de jugar y tiene mucha calidad. En el pasado fuimos rivales y hoy en día vamos a ser compañeros. Intentaré hacer todo lo posible para que se sienta cómodo y pueda desarrollar su gran calidad", prometió.