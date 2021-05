Hazard, baja ante el Villarreal por una sobrecarga; Ramos y Varane regresan a la lista

Eden Hazard sufre una sobrecarga muscular que le impedirá participar en la última jornada de LaLiga Santander, en el encuentro del Real Madrid ante el Villarreal, pero su participación con Bélgica en la Eurocopa no peligra al no haber lesión.



Las pruebas a las que se ha sometido Hazard tras ausentarse del entrenamiento del Real Madrid este viernes, han desvelado que no sufre lesión muscular. El centrocampista belga no podrá jugar ante el Villarreal por una "ligera sobrecarga" en su muslo derecho.



El club blanco no emitirá ningún parte médico al no haber rotura muscular. La participación de Hazard en la Eurocopa no peligra y el jugador se podrá incorporar el día que arranque la concentración de su selección y decidir con el seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, el camino a seguir para llegar en plenitud al inicio de competición, el 12 de junio en el encuentro ante Rusia.

Eden Hazard no podrá jugar ante el Villarreal este sábado por una sobrecarga.Cordon Press





Si estarán en la lista de 20 jugadores para el último partido de LaLiga Santander los centrales Sergio Ramos y Varane, una vez superados sus problemas físicos. Para el duelo en el que los blancos pueden conseguir el título se mantienen los canteranos Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez.

Son baja, además de Hazard, los lesionados Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy y Toni Kroos que tiene Covid-19. La convocatoria la componen: Courtois, Lunin, Altube; Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Miguel Gutiérrez; Modric, Casemiro, Isco, Fede Valverde, Blanco; Benzema, Asensio, Mariano, Rodrygo y Vinicius.