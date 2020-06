Guti, maravillado con el taconazo de Benzema: "Magia, amigo. Brutal"

La genialidad que se 'inventó' este domingo Benzema para asistir de tacón a Casemiro en el RCDE Stadium, y que acabó en gol (el único en ese Espanyol - Real Madrid), ha recordado al famoso pase de espaldas de Guti en Riazor en 2010, cuando el centrocampista lo tenía todo a su favor para anotar y le sirve una asistencia de tacón a Benzema, que marca a placer el 0-2.

Diez años son los que separan una jugada de otra. Guti felicitó a Karim Benzema en redes sociales: "Magia amigo, brutal", acompañado de una fotografía de aquel encuentro en Riazor.

Benzema le respondió con un escueto "Gracias, crack"

De hecho, Guti también retuiteó en su cuenta algunos mensajes más que alabaron el taconazo del delantero francés al ponerlo en comparación con aquella jugada en Coruña.

Truth police: if you’re comparing Benzema’s (really nice!) assist to this work of otherworldly beauty, you’ve gone wrong pic.twitter.com/Qyr6Ey3W5b