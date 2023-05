Guardiola: "LaLiga debería de aprender de la Premier en temas de racismo"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que LaLiga española debería aprender de la Premier League a la hora de sancionar incidentes racistas y afirmó que, aunque espera que las cosas mejoren en España, no es optimista al respecto.

El técnico español habló en rueda de prensa antes de enfrentarse al Brentford y fue preguntado por el caso Vinícius y sobre si LaLiga tiene que aprender de la Premier.

"Deberían. Aquí son muy estrictos, saben lo que tienen que hacer. Pero el racismo está en todos los lados, no en un solo sitio. Es un problema en todos lados. Nos han educado para pensar que somos mejores que nuestros vecinos, que somos mejores que el resto", manifestó Guardiola.

??? “Here they are so strict. Racism is a problem everywhere - It’s not specific to one place. Hopefully it can be one step to getting better in Spain but I’m not optimistic.”



Pep Guardiola says LaLiga should learn from the Premier League on how it deals with racism. pic.twitter.com/yYNOpqiTBe