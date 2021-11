El guardameta del Mallorca Dominik Greif es baja ante el Rayo por covid-19

El guardameta eslovaco Dominik Greif ha contraído la covid-19, se encuentra aislado en su domicilio y será baja para el partido que el Mallorca disputará el lunes en el estadio de Madrid ante el Rayo Vallecano.

???? Dominik Greif es baja médica por COVID-19



?? https://t.co/UxuSBbFXW5pic.twitter.com/XA6LaVhggu — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 19, 2021



Según ha anunciado el club balear en un comunicado este viernes Greif está "bien y pendiente del seguimiento médico correspondiente" .



El portero eslovaco se incorporó a la disciplina del equipo que dirige el técnico Luis García Plaza el pasado verano procedente del Slovan de Bratislava y debutó en la derrota (2-3) ante el Atlético Osasuna en el estadio Son Moix sustituyendo a Manolo Reina.



Desde entonces, no ha vuelto a formar parte del once titular. La abaja de Greif en la visita al Vallecas se une a la del ghanés Baba Idrissu, sancionado.



Tampoco viajarán a Madrid los lesionados, Take Kubo, Antonio Raillo y Matthew Hope, y es duda el centrocampista Salva Sevilla por molestias musculares.