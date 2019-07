Guadalupe Porras es la primera árbitra asistente de la historia en la Primera División masculina

La árbitra Guadalupe Porras Ayuso debutará la temporada 2019-2020 en Primera División. El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado este martes su ascenso a la máxima categoría.

Nacida en Badajoz, en 1987, será la primera mujer en debutar en LaLiga Santander. Según ha informado la Federación Española de Fútbol, Porras Ayuso tomará el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del CTA, que llegó a obtener la categoría, pero que no llegó a debutar por los requisitos físicos.

Guadalupe empezó en el arbitraje a los 16 años y tras militar una única temporada en Tercera División logró ascender a Segunda División B donde estuvo ocho temporadas. Luego mitió dos años en Segunda División.

En declaraciones difundidas por la RFEF, Guadalupe asegura que "estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo".