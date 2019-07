Guadalupe Porras: "Mis compañeros árbitros reciben insultos, seas hombre o mujer; no hay que dramatizar"

Guadalupe Porras es una de las protagonistas de este martes. La pacense se ha convertido en la primera mujer que arbitrará partidos de LaLiga Santander, la Primera División masculina de fútbol. Para llegar, asegura, ha pasado por las mismas pruebas que el resto de sus compañeros: "Es una de sprint y otra de media resistencia, interválica, que tiene unos cambios de ritmo".

Guadalupe ya sabe lo que es arbitrar en la Liga Iberdrola (Primera División femenina), en la final de la Copa de la Reina y en la Segunda División masculina. Además, ha sido internacional.

Guadalupe Porras Ayuso será la primera árbitra asistente en debutar en Primera División La extremeña toma el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del CTA, que obtuvo la categoría de Primera División pero no debutó. 02 jul 2019 - 11:59

Mientras se formaba, pasó diez años en el Ejército: "Siempre he hecho lo que me ha gustado. Quizás me gustase más porque mi padre ya trabajaba en el Ejército y también me ha gustado de siempre el deporte. Entré con 19 años, y con 28 pensé que mi carrera ya había terminado", afirmó este martes en El Partidazo de COPE.

Durante su carrera militar, ya arbitraba partidos. También jugó en Primera División (en fútbol femenino) y fue convocada por la selección extremeña: "Todo eso me ha dado mucha formación para el arbitraje".

Se reafirma cuando asegura que no percibe machismo en el fútbol: "Tengo que decir que, en mi caso, siempre he recibido el apoyo de mi Comité y mis compañeros. Yo he trabajado como una más, es ha hecho que llegue donde he llegado".

Y con respecto a los insultos sexistas que a veces se ven en los campos de fútbol hacia árbitras, respondió que "el árbitro siempre recibe todo tidpo de insultos. Mis compañeros también los reciben, no es cuestión de sexos. No hay que dramatizar, pero no te quedas con eso, seas hombre o mujer".

Cree que en España, "gozamos de un nivel excelente de arbitraje" y que, en la Liga Femenina "estamos avanzando a pasos agigantados".

Se queda con el trabajo de dos paisanos: "Gil Manano y su asistente Ángel Nevado. Es de admirar el trabajo tras todos sus éxitos".

Respondió contundente a la pregunta de Tomás Guasch sobre si es del Real Madrid: "Mi equipo es el equipo arbitral", finalizó.