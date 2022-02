Giménez se encara con la grada del Wanda Metropolitano

El Atlético de Madrid se estrellaba ante el colista este miércoles y perdía por 0-1 con un Levante que solo había ganado un partido en lo que va de campeonato hasta su visita al Wanda Metropolitano. El gol de Melero caldeba los ánimos en el estadio rojiblanco y el público, que comenzaba a impacientarse, pitaba a sus futbolistas descontento con lo que estaba viendo.

A falta de diez minutos para el final del encuentro, Giménez, que volvía al once inicial tras superar a última hora el coronavirus y que no estuvo afortunado durante el choque, arrancaba desde su campo en posesión de la pelota con Renan Lodi abierto a su izquierda. En ese momento, en lugar de pasar el balón al lateral izquierdo optaba por jugar con otro compañero lo que provocaba el enfado de la grada que comenzaba a silbarle.

El uruguayo se dirigió hacia el público llevándose la mano a la boca y pidiendo silencio a un estadio que respondió pitando con más fuerza al central cada vez que tocaba el cuero. Parte de la grada, encabezada por el Frente Atlético, pidió al resto que siguiera animando, mientras muchos aficionados seguían silbando a Giménez.

Simeone dijo, sobre el gesto que "a la afición no se le puede decir nada". "No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es ésta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la 'Champions', y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos", señaló.

Giménez pide disculpas ante los medios del club

Tras el partido el uruguayo quiso salir a explicarse y ante los medios del Atlético de Madrid explicó lo sucedido: "La gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Soy lo que soy gracias a ellos si no no hubiese sido nada en mi carrera. Si en algún momento se sintieron increpados o algo que no es así... Son momentos en los que uno con tanto nerviosismo, tantas ganas de ganar, al final no se dan las cosas y encima me lo recrimina ese sector de la grada...", afirmó.

"Me dolió, me dolió muchísimo, pero bueno. Como siempre digo esto es una familia y en la familia hay tambien broncas y nada pedirle disculpas sobre todo a la gente de ese sector que me pitó que no lo tomen como algo para ensañarse porque no es por ahí. La gente que me conoce sabe que yo no soy ese tipo de persona que ni mucho menos va a recriminar algo, pero en momentos de tensión y nerviosismo estamos nerviosos todos, estamos enojados todos y evidentemente hace que cometamos actos de los que después nos arrepentimos o que realmente no los queríamos hacer. Si se lo tomaron a mal, la gente que se lo haya tomado mal, le pido disculpas de todo corazón. No tengo problemas en pedirles disculpas uno por uno, que no es por ahí, no es por el lado del enojo", continuó.