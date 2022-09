El Getafe apuesta por la continuidad de Quique Sánchez Flores

El Getafe confía en Quique Sánchez Flores, pese al inicio tan irregular del equipo azulón. Tal y como informa Gemma Santos, en el club están convencidos del crédito del técnico madrileño, pese a haber sacado un solo punto de los primeros 12 y encajase una dolorosa derrota en Mestalla ante el Valencia (5-1).

En el club confían en Quique, y en el vestuario también. Señalan que tiene todo el crédito posible tras lograr la permanencia la temporada pasada, en la que llegó en sustitución de Michel. Creen que es cuestión de tiempo acoplar a todos los jugadores con los que cuenta el Getafe, y que es un asunto de gestionar la plantilla. Están muy satisfechos con el mercado de verano que ha realizado el equipo azulón, con 11 jugadores de élite disponibles.

Creen que la goleada puede ser un punto de inflexión

Sin embargo, no esconden su preocupación, sobre todo tras la derrota tan dura en Mestalla. En el vestuario confían en que sea un punto de inflexión, y que además también será necesario que el cuadro madrileño recupere a varios jugadores con los que no puede contar ahora mismo. En concreto, en el próximo partido ante la Real Sociedad no estarán disponibles ni Luis Milla ni Omar Alderete, además de Mauro Arambarri, que vio la doble amarilla contra el Valencia.

El Getafe solo ha sumado un solo punto en estas primeras cuatro jornadas, ante el Villarreal. Las otras derrotas, además de la del Valencia, fueron ante Atlético de Madrid y Girona. Es el equipo más goleado de lo que llevamos de Liga.