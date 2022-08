Gerard Moreno: "Nunca he faltado el respeto a ninguna afición y nunca lo voy a hacer"

Gerard Moreno, delantero del Villarreal, explicó este domingo, tras la victoria por 0-2 contra el Atlético de Madrid, que su celebración del gol con las manos en la orejas y la lengua fuera ante la cámara es para sus hijas, recordó que siempre lo hace y remarcó que "nunca" ha faltado "al respeto a ninguna afición" y "nunca" lo va a hacer.

"Se lo han tomado mal. Quien me conoce sabe que no falto al respeto. Siempre hago la celebración mirando a la cámara para mis hijas. Si se han molestado, perdón. No he hecho nada para ellos (los aficionados del Atlético). Si lo quieren tomar así no puedo hacer nada. Estoy muy contento porque hemos ganado y he podido participar", explicó a DAZN.

El Villarreal asalta el Metropolitano El submarino amarillo duerme este domingo en zona Champions tras ganar en casa del Atlético de Madrid por 0-2 con goles de Yéremi Pino y Gerard Moreno. 21 ago 2022 - 18:38

"Nunca he faltado al respeto a ninguna afición y nunca lo voy a hacer. Quien me conoce sabe que celebro así los goles. Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada. No estoy preocupado. Hemos ganado, estoy muy feliz", insistió el atacante, que admitió que le ha "costado mucho" a su equipo ganar al Atlético de Madrid.

"El Atlético es un gran rival. De los favoritos para pelear la Liga y la plantilla que tienen. Veníamos con el objetivo de ganar y lo hemos conseguido", aseguró.