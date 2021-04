Gaya: "Nos han dicho que teníamos que salir porque nos podían quitar los 3 puntos y a lo mejor alguno más"

José Luis Gayá, capitán del Valenia, fue el encargado de dar explicaciones al final del encuentro tras la polémica entre Cala y Diakhaby por el presunto insulto racista.

El capitán habló muy claro de lo que sucedió y aseguró que Diakhaby recibió insultos racistas, que volvieron a jugar porque su compañero se lo pidió y que les amenazaron con perder el partido y algún punto más.

"Diakhaby nos ha dicho que le han insultado y desde el Valencia lo condenamos. Nos hemos ido del campo por eso, pero nos han dicho que teníamos que salir, que si no nos quitaban tres puntos y alguno más. Diakhaby nos ha dicho que volviéramos al campo y por eso hemos salido. Él quería que saliésemos, sin su permiso no lo hubiéramos hecho".

El capitán del Valencia también explicó que su compañero estaba hundido. "No estaba para salir. Está hundido. Es un insulto muy feo, no lo voy a decir. Cala fue el último en salir al campo y no habló con él", finalizó.