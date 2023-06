Gavi vuelve a aparecer inscrito en LaLiga como jugador de la primera plantilla del Barcelona

LaLiga ha vuelto a inscribir al centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' con el número 6, el dorsal que le corresponde como futbolista del primer equipo y cuya condición perdió por mandato judicial en marzo pasado.



El juzgado mercantil número 10 de Barcelona había levantado la medida cautelar que obligó a LaLiga a inscribir a Gavi como jugador de la primera plantilla en el pasado mercado de invierno, al entender que el recurso del Barça había sido presentado fuera de plazo.

Entonces, el club catalán tuvo que dar marcha atrás y volver a inscribir al interior sevillano con el dorsal 30 y ficha del filial.

???? ÚLTIMA HORA | Gavi ya ha sido inscrito en @LaLiga como jugador del primer equipo del @FCBarcelona



6?? Lucirá el dorsal 6



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PFsOqSAuIU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 20, 2023

Además, la decisión judicial dejaba en suspenso la renovación del jugador hasta el 30 de junio de 2026, ya que la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros no tenía validez si Gavi no era, a todos los efectos, jugador del primer equipo.



Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estimó recientemente el recurso del club azulgrana contra la anulación de dicha medida cautelar y Gavi ha vuelto a ser inscrito con el 6.



Además, el plan de tesorería a dos años que el Barça ha presentado a LaLiga contempla una reducción de la masa salarial que permitirá, en todo caso, inscribir como miembro de la primera plantilla al centrocampista azulgrana la próxima temporada, independientemente de que su recurso contra LaLiga prospere o no.