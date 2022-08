Gatusso pone fecha límite para fichar a Cavani: "No estamos dispuestos a esperar al 1 de septiembre"

El Valencia juega este lunes contra el Atlético de Madrid. Un partido donde Gennaro Gattuso podría contar con sus últimos fichajes si fuese necesarios: "Almeida y Cenk solo llevan dos tres días de trabajo, pero si tenemos la necesidad, vendrán convocados". Con quien no podrá contar seguro es con Edinson Cavani, jugador que interesa mucho al equipo valenciano.

"Tenemos posibilidades de ficharle. Tengo que agradecer a Peter Lim por el esfuerzo que está haciendo. Existe una posibilidad porque Peter Lim está trabajando mucho, creo que le podemos fichar porque Lim cree mucho en esta posibilidad", ha señalado el técnico este domingo. A pesar de "estar ilusionado" por su posible fichaje, el italiano también ha confirmado que no quieren esperar muchomás tiempo por el uruguayo.

Las condiciones que se tienen que dar para que Cavani pueda acabar en el Valencia Como explicó José Manuel Segarra, lo que era imposible hace diez días, hoy desde el Valencia no ven esta opción tan imposible. Además, el club ché cerró la llegada de André Almeida 23 ago 2022 - 00:56

"No estamos dispuestos a esperar al 1 de septiembre para esperar a Cavani, tras el partido de mañana tenemos que tener claro qué queremos, así que el martes será un poco la fecha clave. Tendremos que decidir entonces qué hacemos si no nos ha respondido: si nos quedamos con los tres que tenemos o buscamos a otro", ha indicado.

También ha descartado que haya hablado de dinero con el delantero: "Con él hablo de la parte técnica no de dinero... El problema económico yo ahí no puedo entrar. No sé si es tema económico. Llevamos trabajando en su fichaje desde hace dos o tres semanas". Ante la posible llegada de Cavani, muchos nombres han sonado para abandonar el club, especialmente los de arriba, algo que ha negado el italiano.

"Tengo mucho respeto con los chavales que trabajo todos los días. Para el partido de mañana hemos trabajado con Maxi y Marcos, yo no les he dicho nunca que se tengan que ir a otro club", ha afirmado Gattuso, que también ha avanzado que tiene cerrado el fichaje de Bryan Gil: "El Tottenham nos ha dicho que al 99% vendrá, pero tienen que fichar primero otro jugador, confiamos en que así ocurra".