Gattuso: "Al 2023 le pido que acabe la guerra y que baje el gas, el resto me lo tengo que ganar"

El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, no quiso pedir nada al nuevo año en cuestiones deportivas porque cree que es algo que él y su equipo deben trabajar y dijo que su deseo para 2023 es que acabe la guerra y sus consecuencias económicas.

“La verdad es que yo lo que quiero es que termine la guerra, que bajen el gas, la electricidad y la comida para la gente que no tiene dinero, que puedan vivir de una manera mejor. Salud para mí, para mi familia y para todo el mundo”, apuntó en una rueda de prensa.

“Pero del resto no. Yo no soy de los que le piden a Dios ganar un partido, eso lo tengo que trabajar con mi equipo. Quiero que todo el mundo esté bien, que no haya guerra. Deportivamente me lo tengo que ganar, esta es mi mentalidad”, afirmó.

Además, Gattuso reiteró sus condolencias a la familia de Pelé tras su fallecimiento e insistió en la importancia que el astro brasileño ha tenido en la historia del fútbol.

“Cuando un jugador gana tres mundiales y marca mil goles ha cambiado la historia del fútbol. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar y lo recordaremos el resto de nuestra vida”, señaló.