Francisco anuncia su salida del Huesca a final de temporada

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Francisco Rodrígguez, ha anunciado este lunes que abandonará el equipo al final de la presente temporada, una "decisión meramente profesional" porque en lo "emocional habría firmado muchos años de contrato".

"Es una decisión meramente profesional porque en lo emocional habría firmado muchos años de contrato. Pero tenia que analizar profundamente muchas circunstancias y lo que mi cabeza me decía. Y entiendo que tanto para el club como para mí es lo mejor para seguir creciendo", anunció Francisco en la sala de prensa del Estadio El Alcoraz.

"Es una decisión tomada por mi progresión como entrenador y por la progresión del Huesca. Quien me conoce sabe que me guío por estas cosas. El objetivo que teníamos no se ha conseguido y es uno de los motivos por los que he decidido marcharme. Nos hemos volcado durante 8 meses 24 horas al día y el desgaste de todos ha sido enorme. Levantar cada lunes al equipo para conseguir mantener este reto ha sido muy duro y dentro de un mes me tocaba hacerlo de nuevo", expuso.

Francisco llegó al Huesca el pasado mes de octubre con el objetivo de romper la mala racha de resultados y lograr la permanencia en la máxima categoría. Pese a la mejoría experimentada por el equipo, no pudo evitar el descenso matemático a falta de dos jornadas para el final del campeonato.