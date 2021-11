Fran Escribá confirma en rueda de prensa que ha sido destituido como entrenador del Elche

El técnico del Elche, Fran Escribá, ha sido destituido este domingo tras la derrota de su equipo ante el Real Betis (0-3) en el Martínez Valero. El máximo accionista de la entidad, Christian Bragarnik, ha sido el encargado de comunicar en persona la destitución al técnico valenciano, quien ha entrado en la sala de prensa para anunciar su despido.





?? | FRAN ESCRIBÁ no seguirá al frente del #ElcheCF. El club franjiverde DESTITUYE al entrenador valenciano. pic.twitter.com/o9L8UQaqMy — Jerónimo Tormo (@JeronimoTormo) November 21, 2021

El Elche ha sufrido ante el Betis la mayor derrota de la temporada como local (0-3) y acumulaba seis partidos consecutivos sin ganar, lo que había provocado su caída a la zona de descenso.

Escribá, artífice de la permanencia de la pasada temporada, abandona el club ilicitano, en el que ha entrenado cuatro temporadas, logrando un ascenso a Primera y tres permanencias.

El propio técnico del Elche fue quien confirmó la decisión del dueño del club verdiblanco: "No ha tenido en cuenta lo mucho que he hecho por este club, pero no es ningún reproche, él es el dueño".

Escribá asegura que no le guarda ningún rencor y que "ojalá acierte con el que venga después".

Se ha despedido dando las gracias a todos y también a la afición.

?? ???????? | Fran Escribá — Elche Club de Fútbol ?? (@elchecf) November 21, 2021