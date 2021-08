Competición sanciona con un partido a Mario Hermoso y deja sin efecto las expulsiones a Foyth y Cabaco

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido al defensa del Atlético de Madrid Mario Hermoso por su roja en el encuentro ante el Celta, mientras que dejó sin efecto las expulsiones de Juan Foyth (Villarreal) y Erick Cabaco (Getafe) al retirar una de sus dos respectivas amarillas. El conjunto rojiblanco alegó la expulsión del central, apuntando que existía un error material manifiesto y que su futbolista no agarró del cuello de "forma continuada" a Hugo Mallo en la tangana final que se provocó del duelo. "Sin embargo, en opinión de este Comité de Competición, no habría prueba suficiente de un error material manifiesto. Esto es, la versión de los hechos alegada por el club no se deduce de modo indubitado de la prueba que se aporta, que parece corroborar, al menos 'prima facie', el relato arbitral", aclaró Competición.

A pesar de ello, el comité sí tuvo en consideración que la acción de Hermoso se produjo en "el contexto de alboroto y pelea", y por eso la tipificó como 'conducta contraria al buen orden deportivo' de carácter leve y sancionarle sólo con un partido. Por el contrario, no dejó sin efectos la amonestación al central José María Giménez, pese a que el acto recogía que se produjo por protestar en el área técnica estando el uruguayo en el campo. Competición puntualizó que el colegiado Munuera Montero "corrigió" este apunte "en una versión posterior de la misma, que el club conoce". Además, sancionó con dos partidos al 'Profe' Ortega, preparador del Atlético de Madrid, mientras que con uno a Hugo Mallo, sin entrar de oficio en la acción de Iago Aspas de meterle el dedo en el ojo a Mario Hermoso y que no fue recogida en el acto.

Por otro lado, el organismo retiró la primera amonestación a Juan Foyth en el Villarreal-Granada y la segunda a Erick Cabaco en el Valencia-Getafe, por considerar que en ambos casos hubo "error manifiesto" de los colegiados, por lo que dejó sin efecto sus expulsiones y podrán jugar la próxima jornada. Sí fueron sancionados por sus rojas directas el defensa Hugo Guillamón (Valencia) y el portero Luca Zidane (Rayo Vallecano).