Fin de semana clave para el futuro de Pogba

Como viene contando Melchor Ruiz en las últimas semanas, Paul Pogba es uno de los grandes objetivos de Zinedine Zidane para la próxima temporada, pero las condiciones económicas ponen trabas a ese fichaje, pero entramos en unos días importantes ya que el domingo, el actual equipo del jugador galo, el Manchester United, tiene previsto viajar a Australia

Desde el Real Madrid esperan un gesto por parte de Pogba ya que como ha asegurado su representante, Mino Raiola, en New York Times, todos en el club inglés saben que el francés se quiere de Old Trafford y no ha confirmado que se vaya a subir en ese avión destino a Australia.

El United no está dando su brazo a torcer, pero según apunta este viernes el diario francés L'Equipe, ahora los de Manchester no cerrarían puertas a una posible salida de Pogba, pero todo estaría supeditado al tiempo que tarde los ingleses en encontrar un sustituto.

Hay que recordar que el mercado de fichajes en Inglaterra finaliza el 9 de agosto, asique antes de ese día habrá solución a este culebrón.

Y lo mismo ocurriría con Christian Eriksen. Melchor Ruiz viene informando en la antena de la Cadena COPE que si no llegase Pogba a Chamartín, el Real Madrid optaría por ir a por el jugador danés.