Fede Valverde rompe su silencio tras la agresión a Baena

Fede Valverde ha roto este jueves su silencio tras la agresión el pasado sábado a Alex Baena. El centrocampista uruguayo del Real Madrid ha sido preguntado por 'El Golazo de Gol' sobre su estado anímico tras el incidente ocurrido en el Santiago Bernabéu después del partido ante el Villarreal y ha asegurado que se encuentra mejor anímicamente.

"En estos momentos me he apoyado en la familia, en la gente del Madrid y los que me apoyan en la calle", ha añadido el charrúa a la salida del entrenamiento en Valdebebas. El medio recibió una cariñosísima ovación por parte de la afición antes del choque con el Chelsea que también coreó su nombre. Él quiso corresponder al público con unos aplausos en unos momentos duros.

Fede Valverde agredió a Baena tras el encuentro en el Bernabéu El jugador del Real Madrid le propinó un puñetazo al centrocampista del Villarreal en el parking de los autobuses, tras un pique que venía del enfrentamiento en Copa del Rey. 09 abr 2023 - 00:53

Álex Baena denunció ante la Policía a Fede Valverde después de que este le propinara un puñetazo tras el encuentro. El jugador del Villarreal tenía la opción de hacerlo también ante Competición, pero lo declinó. El almeriense aseguró que en ningún momento hizo comentarios sobre la familia del futbolista uruguayo tal y como aseguraban desde el entorno del centrocampista del Real Madrid.