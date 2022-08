Acuerdo entre Real Madrid y Girona por la cesión de Reinier, sin opción de compra

El futuro de Reinier Jesus está cerca aclararse. Tras dos temporadas en el Borussia Dortmund, el brasileño probará suerte ahora en España. Según informa Melchor Ruiz, a falta de hacerse oficial, ya hay acuerdo entre Real Madrid y Girona para la cesión de Reinier, sin opción de compra, al club catalán.

Reinier no tiene sitio en la actual plantilla del Real Madrid. De hecho, el brasileño no viajó a la gira americana de este verano con el resto del equipo porque ya se le estaba buscando una salida en este mercado. El equipo blanco tiene las tres plazas de extracomunitariosocupadas por Vinícius Júnior, Éder Militao y Rodrygo Goes.

Esto forzó, entre otras cosas, a que Takefusa Kubo se fuese cedido estos últimos años fuera del equipo blanco y acabase esta temporada en la Real Sociedad. Y también ha provocado a que Renier salga cedido al Girona. Será la primera aventura del futbolista brasileño en LaLiga Santander tras pasar estos dos últimos años en Alemania jugando en el Borussia Dortmund, donde apenas ha sido relevante para el equipo alemán.